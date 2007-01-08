У другий день Різдва православні християни відзначають свято Собору пресвятої Богородиці.

У цей день люди прославляють народження спасителя Божою Матір`ю. В давнину на Богородицю починали колядувати жіночі ватаги. Жінки відвідували сільських повитух, пригощали їх вечерею, а також справляли панахиди за померлими.

Свято собору пресвятої Богородиці розпочалося з молитви у православних і греко-католицьких храмах. Із самого ранку у столичних церквах правлять служби, причащають дітей, співають колядки. Здавна свято Собору пресвятої Богородиці особливо шанували жінки, оскільки воно пов’язане з Божою Матір’ю, яка народила Ісуса. Цього дня вшановують матерів, а всім жінкам заборонено працювати.