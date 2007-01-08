Російсько-білоруська транзитна війна призвела до підвищення світових цін на нафту

17:54, 08 січня 2007
Суспільство
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Олії у вогонь підлила Саудівська Аравія

Ціни на нафту на світових ринках підвищуються, зокрема, на тлі повідомлень про те, що спостерігається припинення транзиту російської нафти по нафтопроводу "Дружба" до Польщі і Німеччини по території Білорусі. Про це повідомляє Лента.ру

До опівдня за Грінвічем (14.00 за київським часом) на Лондонській міжнародній нафтовій біржі ціна лютневих ф`ючерсів на нафту марки Brent підвищилася на 79 центів - до рівня 56,43 доларів за барель.

На електронних торгах в Нью-Йорку сира нафта подорожчала на 66 центів - до рівня 56,97 доларів за барель.

Не дивлячись на те, що Росія експортує нафту марки Urals, ситуація навколо постачань по "Дружбі" впливає на весь світовий нафтовий ринок, разом з іншими чинниками.

Серед них - оголошення про майбутнє скорочення об`ємів вироблення нафти найбільшим її виробником - Саудівською Аравією.

Зростання цін 8 січня продовжило тенденцію кінця минулого тижня, коли після різкого падіння цін (більш як на два долари) вартість нафти стала знову підвищуватися.

 

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