Російсько-білоруська транзитна війна призвела до підвищення світових цін на нафту

Ціни на нафту на світових ринках підвищуються, зокрема, на тлі повідомлень про те, що спостерігається припинення транзиту російської нафти по нафтопроводу "Дружба" до Польщі і Німеччини по території Білорусі. Про це повідомляє Лента.ру

До опівдня за Грінвічем (14.00 за київським часом) на Лондонській міжнародній нафтовій біржі ціна лютневих ф`ючерсів на нафту марки Brent підвищилася на 79 центів - до рівня 56,43 доларів за барель.

На електронних торгах в Нью-Йорку сира нафта подорожчала на 66 центів - до рівня 56,97 доларів за барель.

Не дивлячись на те, що Росія експортує нафту марки Urals, ситуація навколо постачань по "Дружбі" впливає на весь світовий нафтовий ринок, разом з іншими чинниками.

Серед них - оголошення про майбутнє скорочення об`ємів вироблення нафти найбільшим її виробником - Саудівською Аравією.

Зростання цін 8 січня продовжило тенденцію кінця минулого тижня, коли після різкого падіння цін (більш як на два долари) вартість нафти стала знову підвищуватися.