"Екскурсійне намисто" перемогло у Всеукраїнському конкурсі програм

Проект «Екскурсійне намисто Івано-Франківщини» переміг у Всеукраїнському конкурсі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови Івано-франківської обласної ради. Відповідно до оприлюдненої інформації проект Івано-Франківської обласної ради «Екскурсійне намисто Івано-Франківщини (розробка та запровадження новітніх форм управління й організації екскурсійної діяльності в Івано-Франківській області) визнано переможцем Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2009 року за 5-ою категорією. До цієї категорії входять проекти (програми) органів місцевого самоврядування міст з населенням понад 1 млн. жителів.

Експертна оцінка прикарпатського проекту – 76,35. Орієнтовний обсяг фінансування у 2010 році – 500 тис. грн. з державного бюджету на капітальні видатки і 350 тис. грн. – з обласного. Кошти інших організацій – 20 тис. грн.

Довідка УНІАН. Рада Всеукраїнського конкурсу, яку очолював віце-прем’єр-міністр України Іван ВАСЮНИК, затвердила перелік проектів-переможців конкурсу 2009 року 5 листопада на загальну суму 25 млн. грн.