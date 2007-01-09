Спецгруппа Мінвуглепрому розбереться із страйкарями вже завтра

Спеціальна робоча група Міністерства вугільної промисловості має намір у середу, 10 січня зустрітися зі страйкуючими гірниками шахтоуправління «Донбас» для з`ясування причин страйку і роз`яснення позиції міністерства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив голова робочої групи, перший заступник міністра вугільної промисловості Юрій ЗЮКОВ.

За його словами, інформація про існування заборгованості із заробітної плати трудовому колективу шахтоуправління не відповідає дійсності, оскільки вона була повністю погашена в грудні минулого року.

Крім того, Ю.ЗЮКОВ зазначив, що Мінвуглепром не ухвалював рішення про передачу шахтоуправління "Донбас" держпідприємству "Макіїввугілля".

"На сьогодні я можу сказати одне: жодних наказів про зміну організаційної структури міністерство не видавало. Ніхто не намагається з-під поли зробити якийсь папір", - сказав він.

Ю.ЗЮКОВ додав також, що в січні-лютому 2007 року Мінвуглепром має намір повністю погасити залишок кредиту (17 млн. грн.), отриманого торік шахтоуправлінням "Донбас" у Першого українського міжнародного банку на технічне переозброєння шахт. При цьому керівництво і профспілки шахтоуправління були поінформовані Мінвуглепромом про графік погашення кредиту.

Водночас Ю.ЗЮКОВ зазначив, що шахтоуправління "Донбас" є фінансово збалансованим підприємством і має можливість самостійно погасити кредит. Зокрема, сказав Ю.ЗЮКОВ, щорічна виручка держпідприємства становить близько 485 млн. грн., при цьому фонд оплати праці - 200 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Донецьку близько 6 тисяч гірників державного шахтоуправління "Донбас" розпочали страйк.

Як повідомив УНІАН голова Незалежної профспілки гірників ш/у "Донбас" Валерій БОГАТИЩЕВ, страйк розпочався сьогодні о 9-й ранку.

За його словами, фактично, гірники розпочали страйк 30 грудня 2006 року. Проте через те, що Міністерство вугільної промисловості України виконало їх вимогу щодо негайного погашення заборгованості по зарплаті (не менш як 8 млн. грн.), страйк був припинений.

В.БОГАТИЩЕВ уточнив, що гірники також вимагають від міністерства затвердження самостійного статусу шахт (не включення їх до складу "Макіїввугілля", як планує міністерство), а також погашення банківського кредиту, який шахтоуправління брало під гарантії держави. В.БОГАТИЩЕВ також зазначив, що в грудні шахтоуправління було позбавлене законних держдотацій у розмірі 1,7 млн. грн.

Через те, що інші вимоги не були виконані, трудові колективи ухвалили рішення відновити страйк.

В.БОГАТИЩЕВ зазначив, що під час страйку на шахтах не вестимуться прохідницькі і видобувні роботи. Задіяні тільки служби, які підтримують виробки в робочому стані.