"Молода гвардія" відклала заїзд дітей на листопадову зміну

Листопадовий заїзд дітей до оздоровчого дитячого центру «Молода гвардія», який планувався 13 листопада, відкладене до завершення карантинного періоду в країні. Таке рішення дирекції оприлюднив сьогодні директор «Молодої гвардії» Едуард ЛЕБЕДИНСЬКИЙ.

Він зазначив, що всі діти, які перебували в центрі, наприкінці минулої зміни, 12 листопада, роз`їхалися по областях. Зокрема хворі, які повністю одужали і були виписані з міських лікарень Одеси.

Щодо розпорядження глави Кабміну про продовження перебування дітей з «карантинних» західних областей у дитячих центрах «Молода гвардія» і «Артек», Е.ЛЕБЕДИНСЬКИЙ зазначив, що більшість дітей з цих регіонів, окрім вісьмох, які могли залишитися в центрі до кінця листопада, «вирішили, за узгодженням з батьками, повернутися наприкінці зміни додому».

За словами Е.ЛЕБЕДИНСЬКОГО, коли ситуація в країні стабілізується, «Молода гвардія» відновить оздоровлення дітей.