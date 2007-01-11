Федур: тіло Гонгадзе підмінили

Вчора в апеляційному суді Києва в закритому режимі заслуховували свідчення чергового свідка у справі Георгія Гонгадзе – співробітника «наружки». За станом на сьогоднішній день опитано більше половини свідків (у матеріалах справи їх значиться більше 40), пише «Сєгодня».

Адвокат одного з підсудних Микола Лаптієв ходом процесу задоволений. «За 25 років юридичної практики я ще не бачив, щоб судді настільки детально і копітко все вивчали», - сказав він.

В той же час, пише видання, на слуханнях раз у раз відбуваються накладки. Кульмінацією абсурду став випадок з речовими доказами у справі, коли із запечатаного конверту з написом «ланцюжок» суддя витягнув... горілчану пробку. Присутні були в шоці. Втім, пізніше розібралися, що пробка була такою собі саморобною коробочкою для декількох ланок ланцюжка, хоча до цього всі були упевнені, що прикраса – ціла.

Андрій Федур - адвокат, який раніше представляв інтереси матері убитого журналіста Лесі Гонгадзе, заявив, що і сам суд, і розслідування справи Гонгадзе він вважає спектаклем.

«Судять трьох ментів, які начебто убили, але не можуть пояснити, навіщо!» – говорить адвокат. На думку Федура, знайдене в Таращі тіло взагалі не належало Георгію. «Були як мінімум два трупи, організатори зрозуміли це пізно, тому перший труп (не Георгія, знайдений під Таращею і «засвічений» журналістами, що приїхали туди) замінили (на тіло Гонгадзе, яке і відвезли до Києва). Тому і два шматочки тканин, які таращанський експерт Воротинцев передав Олені Притулі, як потім показала експертиза, не належать Георгію!» Правду про вбивство Гонгадзе, вважає Федур, українці дізнаються нескоро.