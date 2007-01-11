Кіркоров не хоче забирати з міліції свій годинник Breguet за 98 тис. євро

Філіп Кіркоров, у якого в Новосибірську в листопаді минулого року вкрали годинник Breguet вартістю 98 тис. євро, не звертався за ним до міліції. Про це повідомив начальник кримінальної міліції Залізничного РУВС міста Олексій Гаврілов.

"Годинник знаходиться на збереженні в депозитарії, і представники потерпілого за ним поки не зверталися", - сказав Гаврілов. За словами співробітника ГУВС, як тільки годинник буде повернений власникові, кримінальна справа про крадіжку особистих речей і грошей Кіркорова буде готова до передачі до суду.

У якості єдиної обвинуваченої у справі фігурує жінка, у якої раніше був виявлений викрадений телефон артиста.

За даними слідства, 19 листопада під час концерту Кіркорова, що проходив у приміщенні Новосибірського цирку невідомі злочинці проникли до гримерної співака і викрали його особисті речі, а також готівку.

Зокрема, Кіркоров втратив мобільний телефон Nokia, якмий оцінили у 15 тис. рублів, годинник Breguet вартістю 98 тис. євро і 2 тис. доларів готівкою.

Співробітники міліції встановили, що під час виступу у гримерній Кіркорова знаходилася жінка, яка сховалася після того, як її помітили. Наступного дня після концерту підозрювану, раніше засуджену за крадіжку 22-річну циганку, затримали оперативники кримінального розшуку. При обшуку у неї був виявлений і вилучений мобільний телефон Кіркорова.

На початку грудня під час оперативно-розшукових оперативних заходів було виявлено і вкрадений годинник.

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