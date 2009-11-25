В яких українських банках найбільший приріст депозитів

На сьогодні 57% вкладників хотіли б продовжити співпрацю з банком.

Про це свідчать результати дослідження ринку банківських послуг, проведеного компанією GFK Ukraine у третьому кварталі цього року, повідомили УНІАН в прес-службі ПриватБанку.

За даними опитування, якщо в травні ц.р. забрати свій депозит з банку планували майже половина вкладників, то вже на початку жовтня таких залишилося трохи більше ніж третина.

Найпопулярнішими - більш як 51% - є ощадні вклади, причому 82% клієнтів зберігають свої гроші в національній валюті – гривні.

У прес-релізі зазначається, що за даними Національного банку України, в жовтні 2009 року найбільший приріст депозитів населення зафіксований в ПриватБанку – 826,8 млн. грн. Цей показник є найбільшим із щомісячного приросту депозитів за останні 12 місяців у всій банківській системі. «Укрсоцбанк» з приросту депозитів у жовтні посів другий рядок – за останній місяць приріст вкладів становить 484,8 млн. грн. Активно залучають вкладників державний «Укрексімбанк» - плюс 310,6 млн. грн. за місяць і «ОТП банк» - 275,7 млн. грн. Замикає п`ятірку лідерів «Ощадбанк», якому за останній місяць довірили 219 млн. грн., також з десятці найбільших банків у «плюсі» виявився «Райффайзен Банк Аваль» - 52,9 млн. грн.