Із України екстрадували грузинського кримінального авторитета “Мамуку”

Сьогодні із столичного аеропорту «Бориспіль» до Грузії було екстрадовано 35-річного грузинського кримінального авторитета на призвісько "Мамука", який контролював діяльність у Києві та Одесі квартирних крадіїв - вихідців з Грузії.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в м. Києві, у минулому році грузинські правоохоронці оголосили "Мамуку" в розшук за організацію злочинних угруповань. 6 січня 2007 року його було затримано в Києві.

За інформацією ЦГЗ, встановлено, що кримінальний авторитет перебував в Україні з літа 2006 року.