“Письменник, який у 2001 передбачив наслідки Помаранчевої революції” - посиденьки в УНІАН

17 січня о 17-30 в УНІАН відбудеться Відкрита платформа для дебатів про сучасну культуру, щотижневі посиденьки в УНІАНі на тему: “Письменник, який у 2001 році передбачив наслідки Помаранчевої революції”. Презентація нової книжки і мульти-медіа брифінг Василя Кожелянка (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 486-03-30, 8-050-372-92-00, e-mail: pr@msbrand.net. Реєстрація на місці за службовими посвідченнями.