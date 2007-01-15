Із сьогоднішнього дня ЗАТ «Український мобільний зв`язок» (UMC) вводить тариф без плати за з`єднання для абонентів, які підписалися на послугу «Джинс» з вартістю хвилини розмови 1 грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Антимонопольного комітету України (АМКУ), посилаючись на повідомлення компанії. У повідомленні комітету зазначено, що такий крок компанія виконала по рекомендації АМКУ.

«Таким чином, компанія «UMC» забезпечила споживачам можливість вільно обирати тарифи ПЗЗ або без», - йдеться в повідомленні АМКУ.

«Тепер комітет сконцентрує зусилля на завершенні розслідування проти компанії «Київстар», яка відмовляється виконувати наші рекомендації. Більше того, на цьому тижні буде відкрито нову справу проти цього оператора за неподання інформації на запит комітету», - зазначив голова АМКУ Олексій КОСТУСЄВ.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2005 року АМКУ рекомендував двом лідерам мобільного зв`язку України - UMC і "Київстар" - до 4 грудня 2005 розглянути рекомендації комітету про можливе скасування плати за з`єднання при дзвінках мобільних абонентів, або обгрунтувати її необхідність.

Компанія UMC до цього терміну висловила готовність до співпраці і згоду з позицією АМК, попросивши, правда, відстрочення для ухвалення рішення з цього питання. У зв`язку з цим комітет погодився надати UMC термін до квітня 2006 для остаточного вирішення питання з платою за з`єднання.

Компанія «Київстар» відмовилася виконувати рекомендації і при цьому, на думку АМКУ, не обгрунтувала правомірність існуючої плати за з`єднання. У зв`язку з такою позицією компанії «Київстар», 15 грудня 2005 р. АМКУ почав розслідування за фактом зловживання компанією монопольним становищем. У середині лютого "Київстар" оспорив у Господарському суді м. Києва розпорядження АМКУ.

Довідка УНІАН. Мережа ЗАТ «Український мобільний зв`язок» (UMC) охоплює понад 95% території України, на якій проживає 99% населення. Компанія обслуговує понад 17 млн. абонентів. UMC володіє ліцензіями на надання мобільного (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стаціонарного і міжнародного/міжміського зв`язку, а також надає послуги міжнародного роумінгу на п`яти континентах.

Виручка за 2005 рік склала 1,2 млрд. дол.

UMC є 100% дочірньою компанією ВАТ «Мобільні телесистеми» (Росія, NYSE: MBT), найбільшого оператора мобільного зв`язку в Росії і країнах СНД. Разом зі своїми дочірніми підприємствами ВАТ «Мобільні телесистеми» обслуговує понад 68.53 мільйонів абонентів. Населення 87 регіонів Росії, а також Білорусі, України, Узбекистану і Туркменістану, де МТС і її дочірні підприємства мають ліцензії на надання послуг у стандарті GSM, становить понад 230 мільйонів чоловік. З червня 2000 року акції МТС котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі під кодом MBT.