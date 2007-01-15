Лавринович: київська влада лякає даремно

Арешт майна за несплату мешканцями квартир комунальних послуги за новими тарифами суперечить законодавству.

Про це в інтерв’ю радіо “Свобода” 13 січня заявив міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

«Я можу сказати, що такий захід не є законний. Ніхто, звичайно, не має повноважень накладати арешт на майно людини», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2006 р. під час спілкування з журналістами, відповідаючи на запитання про те, що ситуація з законністю тарифів змінюється щодня, тобто одні кажуть, що вони законні, інші – що вони незаконні, перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО сказав: «Як тільки опишуть майно і судді скажуть, що вони (тарифи) були законні, зразу все зміниться. Треба зрозуміти, що треба платити по нових тарифах».