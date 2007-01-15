Українська карамель стала Білорусі поперек горла
Розпочалося антидемпінгове розслідування
Білорусь розпочала антидемпінгове розслідування відносно української карамелі.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова асоціації «Укркондитер» Станіслав МИРОНЕНКО.
«Білорусь попередила нас про початок антидемпінгового розслідування щодо поставок української карамелі», - повідомив С.МИРОНЕНКО. Він пояснив, що таким чином Білорусь захищає свого виробника, якого «потіснили» українські експортери карамелі.
С.МИРОНЕНКО зазначив, що у разі введення обмежень, ввізних мит на поставки української карамелі на територію Білорусі, це не позначиться негативно на вітчизняних виробниках. Він пояснив, що до Білорусі Україна поставляє не більш як 5% продукції, тоді як до Російської Федерації експортувалося близько 50% від обсягів усього внутрішнього виробництва. «Наші виробники це витримають», - висловив сподівання С.МИРОНЕНКО.
Як повідомлялося, в 2006 році РФ ввела 20% ввізне мито на українську карамель, що негативно вплинуло на українських кондитерів, змусивши їх відмовитися від експортних поставок до РФ.
Довідка УНІАН. За даними асоціації «Укркондитер», у 2005 році в Україні було вироблено 998,7 тис. тонн кондитерських виробів, що на 6,3% від показників 2004 року.
Ринок кондитерської продукції в Україні характеризується середньою концентрацією – на частку 9 провідних виробників припадає близько 70% виробленої продукції.