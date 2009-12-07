Митники перехопили колекцію золота в "зеленому коридорі"

Чернігівські митники та прикордонники попередили спробу незаконного переміщення через кордон у пункті пропуску "Нові Яриловичі" колекції золотих і срібних монет.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі митниці.

Автомобіль "Dacia Logan", на якому прямували додому громадяни Білорусі, перетинав пункт пропуску по "зеленому коридору". Для здійснення ретельного огляду автомобіль було виведено зі смуги спрощеного контролю. Працівник митниці запропонував водію та трьом пасажирам заповнити митні декларації. Як з’ясувалося, вони вивозили золоті та срібні монети.

Загалом вилучено 91 монету із золота та срібла. За попередньою оцінкою, загальна вартість монет, із яких 14 золотих, становить понад 60 тис. грн. Серед затриманих монет: срібні 100 драм Республіки Вірменія, срібні та золоті 10 та 50 рублів Республіки Білорусь, срібні та золоті 500 тенге Казахстану, срібні та золоті монети України номіналом 5, 10, 20 грн., золота 100-доларова монета країни Сьєра-Леоне та інші.

За словами начальника митниці Олександра СИМОНОВА, затримані монети відносяться до банківських металів і підлягають обов’язковому письмовому декларуванню при переміщенні через митний кордон України. Своїми діями громадяни Білорусі порушили ст. 339 Митного кодексу України "Порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю". Відносно кожного з них складено протокол про порушення митних правил. Монети затримані до рішення суду.