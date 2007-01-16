Одужання Кушнарьова залежатиме від його організму

О 22.15 в Ізюмській районній лікарні Харківської області закінчено другу операцію внаслідок отримання вогнепального поранення народним депутатом України Євгеном Кушнарьовим. Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України, Є.Кушнарьову було видалено одну нирку, а також частину кишечника. За інформацією співробітників прес-служби, наразі стан здоровя Є.Кушнарьова лікарі оцінюють як тяжкий, крім того під час операції з огляду на втрату крові Є.Кушнарьовим, йому було зроблено пряме переливання крові.

За словами співрозмовника агенства, лікарі зробили все можливе, тепер одужання залежатиме від організму Євгена Петровича.

Нині у лікарні, де перебуває нардеп, працюють лікарі з Харківського медичного інституту, обласної лікарні, а також медичні фахівці з Києва.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на керівника управління з питань взаємодії з правоохоронними органами Харківської облдержадміністрації Олександра НЕЧИПОРЕНКА, Є.КУШНАРЬОВА поранив один з його друзів – заступник директора одного з харківських заводів.

Як повідомляється, Є.КУШНАРЬОВ з товаришами полювали на кабана, але коли, перебуваючи в машині, вони побачили вовка, вискочили з авта і почали стріляти. Випадкова куля потрапила в Є.КУШНАРЬОВА.

Ізюмська міжрайонна прокуратура порушила кримінальну справі, в якій інцидент кваліфікується як "нещасний випадок".