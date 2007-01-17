У рейтингу економічних свобод Україна опустилася із 110-ї на 125-у позицію

Україна, Росія, Білорусь і Молдова знову увійшли до списку "загалом не вільних" економік, згідно з рейтингами, складеними фондом Heritage Foundation і Wall Street Journal, передає Reuters.

Доповідь Index of Economic Freedoms опублікована на сайті www.heritage.org.

Згідно з даними Heritage Foundation, Україна опустилася на 125-у позицію із 110-ї, Росія зберегла 120-у позицію в списку, Білорусь - на 145-у із 143-ї, Молдова піднялася на 81-у з 83-ї.

Укладачі списку відзначають, що зміни позицій деяких країн частково зумовлені новою методологією оцінки.

Економіки країн оцінюються за 10 показниками: свобода бізнесу, свобода торгівлі, фіскальна свобода, свобода від уряду, монетарна свобода, свобода інвестицій, фінансова свобода, захист прав власності, свобода від корупції, свобода трудових відносин.

Щодо України автори вказують на добрі показники в галузі податків і торгівлі, але вважають високими рівень участі держави в економіці, а також корупцію.

"Обіцянки щодо відкритості ринків і проведення економічних реформ після "Помаранчевої революції" 2004 року не були виконані", - йдеться в доповіді. "Складні правила і корупція - основні перешкоди на шляху іноземних інвестицій".

Суди, на думку авторів доповіді, піддаються тиску з боку виконавчої влади і організованої злочинності, а інвестори схильні до ризику експропріації.

Що стосується Росії, то автори доповіді відзначають відносно високий рівень свободи бізнесу і праці, а також фіскальної свободи. "Слабкі сторони Росії - монетарна свобода, свобода інвестицій, фінансова свобода, захист прав власності і корупція", - сказано в документі.

"Іноземні інвестори практично у всіх секторах економіки зустрічаються як з офіційними, так і неофіційними перешкодами, включаючи бюрократичні суперечності, корупцію і прямі заборони в найбільш прибуткових секторах, таких як енергетика".

Фонд також вказує на слабкий банківський нагляд і непрозорість фінансового сектора, "непередбачуваність" і корумпованість судової системи.

Аналізуючи ситуацію в Білорусі, автори доповіді пишуть, що курс на "ринковий соціалізм", проголошений Президентом Олександром ЛУКАШЕНКОМ, супроводжується погіршенням економічних свобод. "Іноземні інвестиції у всіх секторах зустрічаються з перешкодами, від прямих заборон до некомпетентності чиновників". "Слабкість законів породжує високий рівень корупції і незахищеність прав власності", - сказано в доповіді.

Молдову фахівці фонду називають "бідною країною Європи", яка, за даними Heritage Foundation, страждає від корупції, неефективної бюрократії і обмежень на торгівлю та інвестиції. "Заборона, введена Росією на імпорт молдавських вин, різко ослабила економіку". "Через затримки у виплаті зарплати суддям важко залишатися незалежними від зовнішнього впливу і вільними від корупції", - сказано в доповіді.