Ющенко: на Донеччині є ряд проблем

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що Донецька область володіє значним потенціалом розвитку і нині є одним з найпотужніших промислових регіонів країни, при цьому в області є ряд викликів, на які слід «сміливо і чесно давати відповіді».

Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента, про це він сказав під час наради у Донецьку з господарсько-адміністративним активом області. Головна тема зустрічі – підсумки соціально-економічного розвитку регіону в 2006 році та перспективи на поточний рік.

На думку Президента, найважливіший з викликів – реформування вугільної галузі. В.ЮЩЕНКО переконаний, що місцева влада має виступити з регіональною ініціативою в цій сфері, адже саме на Донеччині найбільше відповідних фахівців. «Переконаний, фахівців з такою прискіпливістю, з такими знаннями деталей цього процесу можна знайти тільки тут знайти», – додав він.

Серед інших пріоритетних завдань області Президент назвав поліпшення екологічної ситуації. Нині Донеччина найбільше в Україні потерпає від забруднення токсичними речовинами, адже 37% усіх виробничих викидів країни відбувається саме в цій області.

Говорячи про адміністративну реформу, глава держави відзначив високий рівень взаєморозуміння щодо цієї теми на Донеччині. «Максимальна передача прав і ресурсів на місця – ключова теза цієї реформи», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Також було обговорено гуманітарний розвиток області, функціонування вільних економічних зон, стан реформування житлово-комунального господарства.

Окрему увагу глава держави надав темі охорони здоров’я. Він наголосив, що в регіоні прогресує рівень захворюваності на найбільш небезпечні недуги, в тому числі ВІЛ/СНІД.

У своєму виступі голова Донецької облдержадміністрації Володимир ЛОГВИНЕНКО окреслив кроки місцевої влади, які базуються на положеннях Послання Президента до Верховної Ради у 2006 році та його передвиборної програми «10 кроків назустріч людям». Зокрема, протягом минулого року в краї було створено 100 тис. робочих місць. Також було відкрито кілька будинків сімейного типу для дітей-сиріт, в яких виховують 169 дітей. Є значний розвиток у туристичній галузі.

У нараді взяли участь заступник глави Секретаріату Президента Віктор БОНДАР, голова Донецької ОДА В.ЛОГВИНЕНКО, голова Донецької обласної ради Анатолій БЛИЗНЮК, Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО.