Антимонопольний комітет дотиснув Київстар

З 22 січня 2007 року ЗАТ «Київстар Дж. Ес. Ем.» вводить новий тарифний план без плати за з`єднання (ПЗС) «DJUICE FRESH», дотримуючись рекомендацій Антимонопольного комітету України (АМКУ) про відміну ПЗС.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМКУ, посилаючись на офіційне повідомлення оператора, одержане Комітетом 17 січня.

За інформацією оператора, в новому пакеті вартість хвилини розмови становитиме 0,9 грн.

З введенням нового пакета «DJUICE FRESH» всі нові споживачі, які підписалися на послугу, матимуть нагоду вибрати тарифний пакет без ПЗС, а існуючі — зможуть перейти на пакет, зберігаючи власний номер.

«Введення ще одним найбільшим мобільним оператором пакета без ПЗС для своїх абонентів (з 15 січня подібний пакет без ПЗС запропонувала компанія UMC – УНІАН) - це реальна альтернативна і реальний результат", - сказав голова АМКУ Олексій КОСТУСЄВ.

На його думку, "принциповим" у таких діях найбільших операторів є те, що "боротьба Антимонопольного комітету з мобільними операторами не перейшла в площину довготривалої судової тяганини, від якої споживачам жодним чином не стало б краще. А навпаки - компанії пішли на зниження свого прибутку на користь абонентів», - відзначив О.КОСТУСЄВ.

Як повідомляв УНІАН, з 15 січня ц.р. ЗАТ «Український мобільний зв`язок» (UMC), виконуючи рекомендації АМКУ, ввело тариф без плати за з`єднання для абонентів, які підписалися на послугу «Джинс», з вартістю хвилини розмови 1 грн.

У листопаді 2005 року АМКУ рекомендував двом лідерам мобільного зв`язку України - UMC і "Київстар" - до 4 грудня 2005 розглянути рекомендації комітету про можливу відміну плати за з`єднання при дзвінках мобільних абонентів, або обгрунтувати її необхідність.