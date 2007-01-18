Ющенко готовий повернути ВЕЗи

Президент України Віктор ЮЩЕНКО "готовий підписати ініціативу про відновлення зон економічного розвитку". Про це він заявив вчора у Донецьку на нараді з адміністративно-господарським активом області.

За словами Президента, "економічні зони, зони економічного розвитку Україні потрібні".

"І коли у мене з урядом були останнього разу дебати з цього питання, я сказав, що готовий підписати ініціативу про відновлення зон економічного розвитку", - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він зазначив, що вважає помилкою метод, за яким закривалися ВЕЗи, тому що в органах місцевого самоврядування і в облдержадміністраціях "було достатньо важелів відреагувати на перекоси в організації роботи тієї або іншої економічної зони".

Президент запевнив, що "готовий, щоб за кожною економічною зоною ми виписали окрему ініціативу".

"Разом опрацьовуємо, приймаємо, і я готовий цей закон підписати. Тут немає закритих дверей в цьому питанні", - сказав Президент.