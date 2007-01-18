Заступник Цушка: якщо керівники не напишуть рапорти, є інші способи...

Перший заступник міністра внутрішніх справ Михайло КОРНІЄНКО стверджує, що кадрові зміни в регіональних управліннях міліції відбуватимуться, але без політичного підґрунтя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

«Зміни, безумовно, будуть здійснюватися, але ніякої політизації немає. Всі ці люди, які будуть звільнені, перш за все, за те, що не зовсім дбало виконують обов’язки», - сказав він.

У свою чергу присутній на прес-конференції начальник ДЗГ МВС України Костянтин СТОГНІЙ додав, що написати рапорти про звільнення запропоновано тим керівникам, у яких є дисциплінарні стягнення.

Як додав М.КОРНІЄНКО, «якщо керівники не напишуть рапорти, є інші способи… Не за рапортом, а в дисциплінарному порядку… Ми знаходимося на службі, а служба передбачає певну субординацію».

Також заступник міністра cказав, що є “певні питання” і до керівництва Київської міліції, зокрема, її начальника генерал-майора Віталія ЯРЕМИ, оскільки, серед іншого, проведена з 15 грудня 2006 року по 15 січня 2007 року операція «Профілактика» виявила багато недоліків в роботі столичною міліції.

Разом з тим М.КОРНІЄНКО зазначив, що всі «оргвисновки» будуть зроблені після аналізу роботи підрозділів МВС під час проведення вказаної вище операції.