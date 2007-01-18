У Криму оголосили штормове попередження

У зв`язку з очікуваним 19-20 січня різким погіршенням погодних умов, у Криму оголошено штормове попередження. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій в АРК.

За інформацією МНС, на території півострова очікуються сильні зливи, що переходитимуть у мокрий сніг. Негода супроводжуватиметься вітром швидкістю 25-30 метрів на секунду. У горах швидкість вітру досягатиме 40 метрів на секунду.

Кримські рятувальники закликають під час сильного вітру звести до мінімуму знаходження в зоні аварійних насаджень і споруд, остерігатися обірваних електричних дротів. У МНС просять уникнути походів у гори в негоду, виходів у море під час сильного шторму. Особливу увагу кримський Главк МНС закликає звернути на безпеку дітей, а при виникненні аварійної ситуації негайно повідомляти у відповідну службу.