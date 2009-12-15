Від отруєння невідомою речовиною померли троє дітей

Від отруєння невідомою речовиною померли троє неповнолітніх дітей з однієї родини, що проживає в Братському районі Миколаївської області.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила начальник управління охорони здоров`я Миколаївської облдержадміністрації Світлана ХОТІНА.

Бригада швидкої допомоги Братської центральної районної лікарні виїхала на виклик увечері 14 грудня. У селищі Братське в одному з будинків знепритомніла 8-річна Валентина. Приїхавши на місце, лікарі констатували смерть дитини.

Всі члени сім`ї, що складається з батька, матері і чотирьох дітей, були госпіталізовані до Братської ЦРЛ. О 23.50 у реанімаційному відділенні помер 9-річний Юрій, а о 5.45 - 10-річний Володимир.

На даний час 16-річну Анастасію у стані середньої тяжкості перевели з Братської до Миколаївської обласної дитячої лікарні.

36-річна мати дітей і 47-річний батько на даний час перебувають у терапевтичному відділенні Братської ЦРЛ. Їх стан задовільний.

Як повідомила С.ХОТІНА, на місці трагедії працюють співробітники міліції, проводиться розслідування. Буде проведена експертиза продуктів, які знаходилися в будинку потерпілих.

За попередніми припущеннями, причиною отруєння могло бути насіння, оброблене отрутохімікатами. Існує ще одна версія - про те, що багатодітна сім`я вживала в їжу гриби.

Про причини надзвичайної події, за словами С.ХОТІНОЇ, буде відомо приблизно за тиждень.