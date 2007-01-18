Чутки про постриг Дюжева виявилися перебільшеними

Відомий російський актор Дмитро Дюжев вважає повідомлення низки "жовтих" видань про свій відхід у чернецтво брехнею і просить громадськість не реагувати на такого роду провокації.

"Не треба реагувати на ці скандально-брехливі новини "жовтої" преси", - такою була реакція Дмитра Дюжева на повідомлення деяких ЗМІ про те, що нібито актор йде в монастир.

"Я ніяк не буду це коментувати", - сказав Дюжев РІА Новини.

За повідомленнями деяких ЗМІ, після прем`єри фільму Микити Михалкова "Стомлені сонцем - 2", у зйомках яких зараз бере участь Дюжев, актор нібито має намір цілком присвятити себе церкві.

Нещодавно актор зіграв роль батька Іова в кінострічці режисера Павла Лунгина "Острів", проте більше Дюжев відомий російському глядачеві за роллю бандита в серіалі "Бригада" і у фільмі "Жмурки".

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