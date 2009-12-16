Українським банкам заборонили давати фізособам валютні кредити

Національний банк України роз`яснює, що згідно із законодавством забороняється видача будь-яких валютних кредитів фізичним особам, які не займаються підприємницькою діяльністю. Відповідне роз`яснення пункту 6 Закону «Про внесення змін до деяких законів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи» обнародувано на сайті регулятора.

«Національний банк України нагадує, що дія пункту 6 Закону в частині заборони використання іноземної валюти для кредитування... (окрім випадків цільового кредитування для оплати послуг нерезидентам за лікування і навчання за кордоном) розповсюджується на всі операції з надання кредитів у повній сумі або частково, зокрема, у формі кредитної лінії або кредиту овердрафт за картковими рахунками і т.д.», - говориться в повідомленні.

Нацбанк зазначає, що у разі потреби використання платіжної картки за кордоном фізичним особам необхідно заздалегідь забезпечити наявність на ній власних коштів в іноземній валюті, оскільки комерційні банки України - емітенти платіжних карток не мають дозволу на забезпечення перевитрат власників карток в іноземній валюті.

Як повідомляв УНІАН, норма про заборону валютного кредитування фізичних осіб передбачена Законом «Про внесення змін до деяких законів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи» (№ 15533-VI), що набув чинності з 24 листопада 2009 року.