Відмова від медичного обстеження укладенню шлюбу не перешкоджатиме

Відмова наречених проходити добровільне медичне обстеження перед вступом у шлюб не буде перешкодою для реєстрації шлюбу.

Про це йдеться у роз‘ясненні Міністерства юстиції щодо Закону України «Про внесення змін до Сімейного та Цивільного кодексів України», переданому УНІАН прес-службою міністерства.

Зокрема, як нагадують у Мін’юсті, законом внесені зміни до статті 30 Сімейного кодексу України, згідно з якими на наречених покладається зобов`язання повідомити один одного про стан свого здоров`я. У свою чергу держава забезпечує створення умов для медичного обстеження наречених.

При цьому у Мін’юсті звертають увагу, що порядок здійснення такого обстеження затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 року №1740 та передбачає виключно на добровільних засадах проведення такого обстеження. Між тим державний орган реєстрації актів цивільного стану під час прийому заяви про реєстрацію шлюбу інформує осіб, які подають таку заяву, про можливість здійснення медичного обстеження та, за їх бажанням, видає направлення за зразком, затвердженим МОЗ. Водночас наречені можуть повідомити один одного про стан свого здоров`я і без проходження такого обстеження, підкреслюється у роз’ясненні.

Також Законом України «Про внесення змін до Сімейного та Цивільного кодексів України» змінено порядок розірвання шлюбу органом реєстрації актів цивільного стану. Відтепер шлюб вважається розірваним з дня реєстрації його розірвання в органах РАЦС, а не з дня винесення органом реєстрації постанови про розірвання шлюбу, як це було раніше.

Законом доповнено Цивільний кодекс положенням, яке закріплює обов’язковість внесення окремих актів цивільного стану громадян (народження фізичної особи та її походження, усиновлення, позбавлення та поновлення батьківських прав, шлюб, розірвання шлюбу, зміна імені, смерть) до Державного реєстру актів цивільного стану громадян в органах юстиції. Зазначене дозволить створити єдину централізовано електронну базу, якої не існує на даний час в Україні, йдеться у роз’ясненні.

Як зазначили у Мін’юсті, існування централізованої комп`ютерної бази, яка міститиме дані про народження фізичної особи, встановлення її походження, вступу у шлюб та його розірвання, зміну імені, смерть полегшить роботу та збереже час не тільки органів РАГСу, а й, зокрема, правоохоронних органів та виборчих комісій, які в своїй діяльності звертаються до органів реєстрації актів громадянського стану за подібною інформацією. Єдиний державний Реєстр актів цивільного стану громадян пропонується створити в системі органів юстиції.

Міністерство юстиції також звертає увагу, що на сьогодні вказаний Закон не набрав чинності. Згідно ст. 94 Конституції України, Закон набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного оприлюднення (якщо інше не передбачено самим законом), але не раніше дня його опублікування.

Відповідний закон був ухвалений Верховною Радою України 22 грудня 2006 року та підписаний Президентом України 10 січня.