Україна відновила прокачування нафти до Європи

Оператор нафтотранспортної системи України ВАТ "Укртранснафта" о 14.02 відновив прокачування нафти по західній частині найбільшого транзитного нафтопроводу "Дружба" з Росії до Європи.

Про це УНІАН повідомив представник ВАТ "Укртранснафта".

За його інформацією, всі недопоставлені обсяги нафти сьогодні, максимум, завтра будуть прокачані додатково в повному обсязі.

"Прокачування нафти відновлено в повному обсязі", - сказав представник ВАТ "Укртранснафта"

Як повідомляв УНІАН, 18 січня о 21.29 ВАТ "Укртранснафта" припинила прокачування нафти по західній частині найбільшого транзитного нафтопроводу "Дружба" з Росії до Європи через потужний циклон, що порушив енергопостачання нафтоперекачувальної станції. Прокачування нафти припинене за маршрутом "Броди-держкордон".

Довідка УНІАН. Єдина система магістральних нафтопроводів «Дружба» - найбільший у світі нафтопровід. Побудований у радянські роки для транспортування нафти з Сибіру до країн Східної і Західної Європи. Загальна довжина - близько 5 200 км.

Маршрут нафтопроводу проходить від Альметьєвська через Самару, Брянськ до Мозиря, потім розгалужується на дві ділянки: північну (по території Білорусі, Польщі й Німеччини) та південну (по території України, Чехії, Словаччини та Угорщини).

Російський відрізок трубопроводу експлуатується компанією «Транснефть»; словацький - компанією Transpetrol, український - ВАТ "Укртранснафта".