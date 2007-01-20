Мурат Насиров покінчив життя самогубством

У Москві наклав на себе руки співак і композитор Мурат Насиров, повідомляє Лента.ру.

Самогубство співака сталося у Північному адміністративному окрузі, він жив на вулиці Вучетіча, будинок 15, корпус 1. Насиров викинувся з вікна п`ятого поверху з православною іконою в руках. За словами співробітників міліції, музикант знаходився в стані наркотичного сп`яніння, проте директор співака назвав те, що трапилося "нещасним випадком", повідомляє "Эхо Москвы".

Мурат Насиров став відомим завдяки хіту "Мальчик хочет в Тамбов". Він народився в Алма-Аті, після школи пішов служити в армію до Ашгабада, де і почалася його музична діяльність. Переїхавши до Москви, поступив у Гнєсінське училище. Співвітчизники з групи "А`Cтудіо" познайомили його з продюсером, який допоміг йому випустити чотири альбоми.

Мурат Насиров був одружений, у нього двоє дітей. Місяць тому співакові виповнилося 37 років.