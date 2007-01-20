У Києві знайшли бомбу
14:41, 20 січня 2007Суспільство
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На місці події працюють фахівці МНС
У Києві при відновленні водопостачання ряду приватних будинків виявлена бомба часів Великої Вітчизняної війни.
Як повідомили УНІАН в управлінні громадських зв`язків ВАТ "АК "Київводоканал", з вечора 19 січня відключено водопостачання ряду приватних будинків у районі вулиць Пирятинська, Землянська, Мічуріна і провулків Пирятинський і Землянський. Аварійна бригада "Київводоканалу" тимчасово припинила роботи з вельми неординарної причини - неподалік місця ліквідації аварії була виявлена бомба часів Великої Вітчизняної війни, що не розірвалася.
На місці події працюють фахівці МНС, наряди міліції.
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