Литвин: потужна наука не потрібна монополізованій економіці

Голова Верховної Ради, кандидат на пост Президента Володимир ЛИТВИН категорично не погоджується з твердженням про те, що наука в Україні занепадає.

Про це він сказав під час відвідування державного науково-виробничого підприємства «Геосистема» (Вінницька обл.), яке займається виробництвом обладнання та розробкою програмного забезпечення для цифрової фотограметрії, повідомили УНІАН в прес-службі В.ЛИТВИНА.

Він наголосив, що основною проблемою є незатребуваність державою науки в Україні. В.ЛИТВИН наголосив, що в Україні “доволі потужний науковий потенціал, збережений ще з часів Радянського Союзу, а також є багато унікальних напрацювань, які з’явилися вже за часів незалежності».

На думку В.ЛИТВИНА, проблема полягає в тому, що “наука в Україні недостатньо запитана, тому що економіка більшою мірою монополізована фінансово-олігархічними групами, які, користуючись сприятливою світовою кон’юнктурою, зробили все, щоб висмоктати останнє з тих підприємств, які вони взяли у власність, не дуже дбаючи про модернізацію та впровадження новітніх технологій».

В.ЛИТВИН наголосив, що НВП «Геосистема» є «тим прикладом, який доводить: якщо мати відповідальність, дбати про колектив і думати на перспективу, то навіть за складних умов можна організувати високотехнологічне виробництво». Він зазначив, що результати роботи цього підприємства “є надзвичайно запитаними, але 88% його продукції закуповують 53 країни світу і лише 12% її знаходить споживача в Україні”.

Голова Верховної Ради нагадав, що виконавча влада напередодні виборів розпочала кампанію з безкоштовної видачі людям актів на право власності на землю. Він наголосив, що було б набагато ефективніше державні кошти, які виділено на цю кампанію, вкласти в таке підприємство, як «Геосистема», аби провести інвентаризацію землі. За його словами, тоді б “вирішення питання про видачу актів на право власності на землю людям мало б чисто технічний характер: власникам земельних ділянок залишалось би прийти у відповідні органи і отримати свої документи, не кажучи вже про те, що вдалося б запобігти всім можливим помилкам та неточностям». В.ЛИТВИН додав, що “нерозуміння необхідності робити ставку на науку і технології призводить до того, що благі наміри обертаються у нас, як правило, поразкою».

Як повідомлялося, ДНВП «Геосистема» займається виробництвом обладнання та розробкою програмного забезпечення для цифрової фотограметрії. З 1995 року розпочато випуск фотограметричних сканерів і цифрових станцій. Обладнання успішно використовується у всіх країнах СНД і в 35 країнах дальнього зарубіжжя. На міжнародних фотограметричних конгресах в Амстердамі (2000) і Стамбулі (2004) продукція «Геосистеми» визнана оптимальною за відношенням «ціна-якість». За допомогою обладнання, яке розробляється та випускається на підприємстві, створюються цифрові топографічні карти, кадастрові, тематичні плани с високим ступенем точності і достовірності.