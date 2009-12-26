Чиновник Севастопольської міськдержадміністрації погорів на хабарі

Працівники Центрального антикорупційного бюро в АРК ГУБОЗ МВС України під час отримання хабара затримали одного з керівників структурного підрозділу Севастопольської міськдержадміністрації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, чиновник вимагав 90 тисяч гривень хабара від директора одного з товариств за сприяння у наданні дозволу на перерахування грошових коштів за проведені будівельно-ремонтні роботи.

Під час отримання частини хабара у сумі 50 тисяч гривень чиновника було затримано у його робочому кабінеті. При огляді у хабарника вилучено 57 тисяч гривень.

За даним фактом прокуратура Севастополя порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 (одержання хабара у великому розмірі) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає до 10 років позбавлення волі. Слідство триває.