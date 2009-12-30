Київський аеропорт «Бориспіль» закрито до 12.00 з технічних причин.

Як передає кореспондент УНІАН, проблеми в «Борисполі» розпочалися з самого ранку. Ще о 4-й годині ранку на веб-сайті аеропорту повідомлялося про затримку лише трьох рейсів, однак вже о 04.30 на світлових табло аеропорту з’явилася інформація про затримки понад двох десятків рейсів – від 14.00 до 16.00.

Через годину - о 05.30 - пролунало оголошення про закриття аеропорту до 07.00. Однак і після цього час можливого відкриття аеропорту вже двічі було подовжено.

В аеропорту повідомляють лише про те, що він закритий з технічних причин і не дають інших деталей.

В «Борисполі» зібралося дуже багато людей, які очікують на виліт.

Як повідомляв УНІАН, «Бориспіль» був закритий увечері 28 грудня через сильний снігопад. До обіду вчорашнього дня там очищали від снігу злітно-посадочну смугу, після чого почалася реєстрація на рейси.