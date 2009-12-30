Газовики пікетують НКРЕ з вимогою не зривати опалювальний сезон

Близько тисячі працівників обл- та міськгазів сьогодні в Києві пікетують Національну комісію регулювання електроенергетики (НКРЕ) з вимогою припинити “злочинні експерименти в галузі в розпал опалювального сезону”. Про це йдеться в повідомленні галузевої профспілки, переданому УНІАН.

“Незважаючи на протест Генеральної прокуратури України та Указ Президента України про зупинення дії постанови Кабінету міністрів №775, численні судові рішення, перевірки правоохоронних органів, окремі посадовці НКРЕ продовжують лобіювати створення незаконного посередника - “Нафтогазмережі”, - йдеться в повідомленні.

Галузева профспілка наголошує, що чиновники НКРЕ мають нести персональну відповідальність за техногенну ситуацію у Вінницькій області. За інформацією профспілки, наприкінці листопада “без законних підстав, кулуарно, комісія позбавила ліцензії місцевий облгаз, передавши управління мережами посереднику “Нафтогазмережі”. На сьогодні в регіоні діє два номери аварійної служби, різко впали платежі за газ”. Незважаючи на те, що вінницький експеримент навіть на рівні Кабміну було визнано невдалим, НКРЕ намагається здійснити аналогічні дії у Львівській області, заявляють газовики.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів 10 червня 2009 року видав постанову №775 “Про підвищення ефективності управління державним майном газорозподільчих мереж”. Даною постановою Кабмін передав на баланс «Нафтогазмережам» майно державних газорозподільчих мереж.

23 грудня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом зупинив дію рішення Кабінету Міністрів про передачу дочірній компанії «Нафтогазу» майна державних газорозподільчих мереж.

Крім того, генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО опротестував постанову Кабінету міністрів України №775 про передачу державних газорозподільних мереж дочірньому підприємству НАК «Нафтогаз України» - «Нафтогазмережі».