Нацбанк підтримав гривню: долар на міжбанку знову пішов вниз

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0215/8,0375 грн./дол., до 12:00 ціни зросли до 8,0410/8,0530 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні впали – 7,9820/8,0055 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

О 12:00 Національний банк України оголосив про купівлю і продаж долара за курсом 7,9685/7,9748 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2658/0,2668 грн./рубль, а до 12:00 звузився спред – 0,2659/0,2666 грн./рубль. На час закриття ціни знизилися до 0,2642/0,2654 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль зріс і становив 30,2150 рублів за долар (+0,2849).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4310/1,4360 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,4940/11,5220 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вгору – 11,5280/11,5460 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники з євро-гривні відкотилися до рівня 11,4515/11,4840 грн./євро.