Донецька міліція за 15 днів вилучила 6 тонн «нелегальних фейєрверків»

У Донецькій області міліція за останні 15 днів грудня, напередодні Нового року, вилучила понад 6 тонн незаконної піротехнічної продукції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у відділі по зв`язках з громадськістю ГУ МВС України Донецької області. Згідно з повідомленням, піротехнічної продукції було вилучено на загальну суму близько 150 тис. грн.

За словами Семена ЄФРЕМОВА, заступника начальника відділу дозвільної системи облУВС, 29 грудня надійшла інформація про те, що на території Кіровського району Донецька без будь-яких дозвільних документів зберігається велика партія піротехніки. В ході перевірки в одному зі складських приміщень правоохоронці виявили близько 2 тонн незаконної піротехнічної продукції.

Міліція оперативно вилучила ці «нелегальні фейєрверки». Власника незаконної піротехніки наразі чекає адміністративне покарання згідно ст. 195-6 КК (порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі і використання піротехнічних виробів).

Оперативно – профілактичне відпрацювання місць зберігання і реалізації піротехнічних виробів в Донецькому регіоні триває, підсумували в облУВС.