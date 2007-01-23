З Міністерства будівництва зроблять два

Міністерство будівництва, архітектури і ЖКГ буде реорганізовано в Міністерство регіональної політики і Міністерство житлово-комунального господарства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник міністра будівництва, архітектура і ЖКГ Анатолій БЕРКУТА сьогодні журналістам.

«Міністерство будівництва, архітектури і житлово-комунального господарства буде реформовано в дві структури. Планується, що це буде Міністерство регіональної політики і Міністерство з питань житлово-комунального господарства», - сказав А.БЕРКУТА.

За його словами, ці дві галузі перебувають в нерівному положенні. Якщо будівництво – галузь, пристосована до ринкових механізмів, то в житлово-комунальній сфері «ще й кінь не валявся», сказав А.БЕРКУТА. Створення Міністерства ЖКГ передбачає і відновлення управлінь ЖКГ в регіонах, на міському і районному рівнях.

Водночас, зазначив А.БЕРКУТА, необхідний і орган, що контролює ціноутворення в тарифах на послуги ЖКГ. На думку першого заступника міністра, це може бути окремий або підпорядкований центральній владі орган, подібний НКРЕ, який міг би підправляти місцеві власті, що безпідставно піднімають тарифи.

Як повідомив А.БЕРКУТА, створення Міністерства ЖКГ потребуватиме два місяці і 3-5 чоловік, які займатимуться підготовкою нормативних актів.

Він підкреслив, що створення двох нових структур проходитиме в межах коштів, передбачених для Мінбуду.

Водночас, за даними голови підкомітету ЖКГ Комітету Верховної Ради з питань будівництва, містобудування і ЖКГ Олексія КУЧЕРЕНКО, «створення нового міністерства займе півроку-рік при існуючому вакуумі кадрів».

Як зазначив А.БЕРКУТА, серед сфер повноважень Міністерства регіонального розвитку будуть будівництво і містобудування. За даними першого заступника міністра, структури, подібні до Міністерства регіонального розвитку, існують в Росії і Польщі.

За його словами, Мінбуд внесе свої пропозиції щодо реформування міністерства на розгляд Кабінету Міністрів до середини лютого ц.р.

Як повідомляв УНІАН, віце-прем`єр-міністр, міністр будівництва, архітектура і ЖКГ Володимир РИБАК чекає, що Житловий кодекс буде прийнято в квітні 2007 року і одночасно буде створено Міністерство ЖКГ.