Мінекономіки не підтримує намірів Рудьковського
Міністр дав брифінг
Міністерство економіки України не підтримує пропозицію про різке збільшення залізничних тарифів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр економіки України Володимир МАКУХА сьогодні на брифінгу в Кабінеті Міністрів.
«Міністерство економіки не підтримує ідею різкого підвищення залізничних тарифів», - сказав В.МАКУХА.
Разом з тим міністр економіки повідомив, що процес вивчення економічної обгрунтованості підвищення тарифів досі продовжується.
Як повідомляв УНІАН, Міністерство транспорту і зв`язку України мало намір з 1 лютого ц.р. розпочати поетапне підвищення тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні. Наказ міністерства від 29 грудня 2006 року (№1222) був обнародуваний 11 січня ц.р. на сайті Верховної Ради України. Згідно з документом, з 1 лютого тарифи від нинішніх мали підняти на 10%, з 1 квітня – на 21% і з 1 липня 2007 року – на 33%. Наказ зареєстрований у Міністерстві юстиції 29 грудня 2006 року (№ 1386/13260).
Потім міністерство заявило, що підвищення тарифів з 1 лютого ц.р. не буде.
З 1 січня 2007 р., згідно раніше затвердженому міністерством графіку, тарифи на пасажирські залізничні перевезення були підвищені на 10%. Далі планувалося підвищити тарифи ще на 10% з 1 квітня і ще на 10% - з 1 липня 2007 року.
Проте Кабмін доручив Мінтрансзв’язку анулювати наказ про підвищення тарифів з 1 січня на 10%, оскільки, на думку уряду, на сьогодні немає ніяких передумов індексувати залізничні перевезення пасажирів. Наказ про скасування підвищення на 10% тарифів на залізничні пасажирські перевезення Мінтрансзв’язку видав 29 грудня 2006 року. Таким чином, підвищені на 10% тарифи в поїздах діяли трохи більше тижня – з 1 січня по 9 січня.