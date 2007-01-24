Суд вирішив, що Аваков сидить у своєму кріслі незаконно

Вищий адміністративний суд України виніс ухвалу про те, що рішення Харківської обласної ради про висловлення недовіри голові Харківської обласної державної адміністрації Арсену АВАКОВУ було законним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє веб-сайт Харківської міської ради з посиланням на адвоката Марину СТОМАТІНУ - представника інтересів Харківської обласної ради.

Як повідомляв УНІАН, Харківська облрада на сесії третього червня 2006 р. після заслуховування звіту більшістю голосів визнала незадовільною роботу А.АВАКОВА і висловила йому недовіру. Губернатор оскаржив це рішення в суді, наполягаючи, що таємне голосування депутатів облради за його відставку пройшло з порушенням законодавства. Упродовж кількох наступних місяців це питання порушувалося в різних інстанціях, включаючи рівень Президент-уряд-парламентський профільний комітет, у тому числі Кабмін приймав рішення стосовно перебування А.АВАКОВА на посаді губернатора. Восени 2006 р. апеляційний суд частково задовольнив позов А.АВАКОВА, зокрема, в тій частині, що голосування про недовіру губернатору пройшло з порушеннями процедури.

Після цього Харківська обласна рада опротестувала рішення апеляційного суду у Вищому адміністративному суді України, повідомляється на сайті Харківської міськради.