СБУ б`є на сполох: корупція в Україні зашкалює

Служба безпеки України відзначає високий рівень корупції в Державній податковій інспекції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві сказала речник відомства Марина ОСТАПЕНКО.

За її словами, СБУ неодноразово інформувало керівництво ДПА про необхідність запровадження невідкладних заходів для боротьби з корупцію.

М.ОСТАПЕНКО підкреслила, що найбільше порушень фіксується щодо незаконного відшкодування ПДВ.

Так, М.ОСТАПЕНКО повідомила, що управлінням СБУ м. Києва викрито факти службового підроблення і недбалості в діях співробітниці ДПІ у Печерському районі м. Києва, яка сприяла безпідставному поверненню ПДВ в розмірі майже 1 млн. грн. одному з товариств з обмеженою відповідальністю. На підставі матеріалів СБУ прокуратурою Києва стосовно податківця порушено кримінальну справу.

Вона також повідомила, що за матеріалами спецпідрозділу УСБУ в Івано-Франківській області місцевим судом за скоєння адміністративного правопорушення, передбаченого Законом України “Про боротьбу з корупцією”, оштрафовано заступника начальника відділу контрольно-перевірочної роботи ДПІ у Тисменицькому районі, який надав незаконні переваги суб’єкту підприємницької діяльності під час підготовки та прийняття рішення про перерахування сум ПДВ на його розрахунковий рахунок.

В цілому, наголосила вона, “рівень корупції в державі дійсно зашкалює у всіх державних органах та установах”. М.ОСТАПЕНКО підкреслила, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО поставив чіткі задачі СБУ щодо боротьби з корупцією, яка загрожує національній безпеці України.

Водночас вона відзначила, що рівень корупції в СБУ найменший серед органів державної влади.