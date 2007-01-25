“Людмила” не займалася рейдерством на Черкащині

„7 грудня минулого року на сайті УНІАН було розповсюджено прес-реліз „Волаючі факти рейдерства у Черкаській області”, при публікації якого було допущено ряд неточностей. Спростовується така інформація прес-релізу:

“Учасники прес-конференції відзначили, що перші факти рейдерства розпочались ще півтора роки тому. Впродовж цього часу в Монастирищинському районі Черкаської області засновники підприємства «Людмила», користуючись недосконалістю українського законодавства та за підтримки місцевої влади, почали активно присвоювати сільськогосподарські паї. Крім того, ними було силовими методами захвачено кілька прибуткових підприємств”.