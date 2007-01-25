Президент наклав вето на зниження кворуму акціонерів

Відповідно до частини другої статті 94 Конституції України Президент повернув зі своїми пропозиціями для повторного розгляду Верховною Радою Закон «Про внесення змін до Закону України «Про господарські товариства» щодо зниження планки кворуму проведення загальних зборів господарського товариства».

Як повідомили УНІАН в Офіційному Інтернет-представництві глави держави, представлятиме пропозиції Президента України під час розгляду Закону на пленарному засіданні Верховної Ради України Представник Президента України у Верховній Раді України Роман ЗВАРИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 9 січня Верховна Рада України прийняла в новій редакції Закон „Про внесення змін до Закону України „Про господарські товариства”. Закон вносить зміни й доповнення в ст. 41 і ст. 60 Закону „Про господарські товариства”, якими передбачено, що якщо загальні збори акціонерів не відбулися через неучасть у них необхідної кількості акціонерів (60% - УНІАН), то наступні збори визнаються правомочними при участі в них акціонерів, які мають понад 50% голосів.