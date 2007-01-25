Посилюється критика нездорових стандартів краси
Кілька країн обмежили вагу манекенниць
Впливові федерації модельєрів Франції, Італії, Великобританії і США ухвалили розпочати спільне обговорення проблеми надмірно худих манекенниць. Ініціатива викликана дедалі сильнішою критикою нездорових стандартів краси, які насаджує індустрія високої моди.
У вересні минулого року, після смерті однієї з манекенниць від анорексії, Іспанія законодавчо визначила нижню межу для індекса маси тіла дівчат, що беруть участь у показах. Потім схожі обмеження були запроваджені в Бразилії, Італії, США та інших країнах.
Згідно з оприлюдненою заявою, в консультаціях щодо цієї проблеми візьмуть участь представники французької Федерації моди, Національної палати моди Італії, Ради дизайнерів моди Америки і Британської ради моди. Крім того, до обговорення планується залучити експертів національних міністерств охорони здоров`я.