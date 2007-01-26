Блок Тимошенко: чи підтримуєте Ви відставку Черновецького і міськради?

За підтримки Блоку Юлії Тимошенко створена ініціативна група з проведення місцевого референдуму щодо недовіри Київському міському голові Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ та Київській міській раді V скликання, до складу якої 210 ввійшли осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської парторганізації «ВО «Батьківщина», група була створена на зборах громадян, ініційованих БЮТ, в яких взяли участь 387 киян. Збори відбулися сьогодні в столичному Будинку вчителя.

За даними прес-служби, на зборах кияни також створили координаційну групу. До цієї групи ввійшли народний депутат, голова політради БЮТ у м. Києві Анатолій СЕМИНОГА, голова фракції БЮТ у Київраді Тетяна МЕЛІХОВА, депутати Київради від БЮТ Юрій ДМИТРУК та Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ, заступник голови КМПО «Батьківщина» Микола ЛУК’ЯНЮК та завідувач агітаційним відділом КМПО «Батьківщина» Тарас СИРИЦЯ.

Також учасники зборів визначили питання, які будуть виноситися на референдум: "Чи підтримуєте Ви дострокове припинення повноважень Київського міського голови Леоніда Черновецького?" і "Чи підтримуєте Ви дострокове припинення повноважень Київської міської ради?".