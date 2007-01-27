Президент: Нацисти знищили понад півтора мільйона українських євреїв

Український народ, який пережив Голодомор 1932–1933 років і знає, що таке геноцид, сьогодні, в Міжнародний день жертв Голокосту, висловлює свої щирі співчуття всьому світовому єврейству.

Про це заявив у зверненні Президент України Віктор ЮЩЕНКО з нагоди скорботного дня.

«Українці завжди свято берегтимуть пам`ять про загиблих під час Другої світової війни», – зазначається у зверненні, текст якого розміщений на офіційному сайті Глави держави.

Президент нагадав, що під час Другої світової війни нацистами було знищено понад півтора мільйона українських євреїв, «втрачено сотні єврейських громад, які упродовж століть збагачували національне життя України».

«Українська держава докладає і докладатиме усіх зусиль, аби прояви ксенофобії та антисемітизму в сучасному світі більше ніколи не стали наріжним каменем чиєїсь державної політики», – наголосив В.ЮЩЕНКО.