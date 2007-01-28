Пінчук привіз в Україну людину, яка може стати прикладом для молоді (фото)

Астронавтка НАСА Хайдемарі СТЕФАНИШИН-ПАЙПЕР - перша українка, яка побувала в космосі, прибула в Україну на запрошення українського бізнесмена та мецената Віктора ПІНЧУКА.

Як передає кореспондент УНІАН, це її перший візит в Україну і вона відповідала на запитання журналістів українською мовою без допомоги перекладача.

В ході візиту Х.СТЕФАНИШИН-ПАЙПЕР відвідає Київ, Львів та Львівську область. Зокрема, у Львівській області вона відвідає село Новий Яричів, де мешкають її родичі.

31 січня Х.СТЕФАНИШИН-ПАЙПЕР разом з відомим письменником Пауло КОЕЛЬО буде почесною гостею Фонду Віктора ПІНЧУКА на урочистій церемонії нагородження переможців стипендіальної програми Фонду «Завтра.ua». Церемонія відбудеться в авіаційному комплексі імені Антонова.

Після прибуття в аеропорту «Бориспіль» в ході брифінгу Х.СТЕФАНИШИН-ПАЙПЕР повідомила, що дуже очікує на зустріч з родиною, якої ніколи не бачила, а також хоче побачити село, де народився її батько. Він помер 15 років тому.

Вона також зазначила, що з нею в Україну дуже хотів приїхати її 17-річний син, але не зміг, оскільки йому необхідно ходити на заняття.

Астронавтка повідомила, що В.ПІНЧУК запросив її в Україну як людину, яка могла б стати прикладом для молоді. «Формула успіху полягає в тому, щоб багато навчатися і працювати», - сказала вона.

За її словами, якби її не запросив В.ПІНЧУК, вона б все одно приїхала в Україну через рік.

Також вона повідомила, що слухала в космосі українську музику і брала з собою маленький український прапор. Вона зізналася, що любить український борщ, вареники, голубці і готує інші українські страви.

Астронавтка зазначила, що їй було дуже приємно спілкуватися з прем’єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ у Давосі.

Сьгодні вона має познайомитися з визначними пам’ятками Києва.

Х.СТЕФАНИШИН-ПАЙПЕР народилася в м.Сентпол (штат Міннесота). В 1984 році закінчила Масачусетський технологічний інститут. В 1985 отримала ступінь магістра наук. Займала різні посади у ВМС США. В 1996 році була відібрана кандидатом в астронавти. У вересні 2006 року брала участь в космічному польоті як фахівець, провела 12 днів в космосі, з яких 13 годин 8 хвилин провела у відкритому космічному просторі на міжнародній космічній станції.