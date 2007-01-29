Помер відомий український бард Тризубий Стас (фото)

Вчора помер відомий український бард Тризубий Стас (Станіслав Щербатих).

Про це повідомив УНІАН друг покійного, режисер Сергій АРХИПЧУК.

24 лютого Тризубому Стасу виповнилося б 59 років. Він помер від інсульту (третій інсульт).

Прощання з відомим бардом відбудеться сьогодні о 15.00 у греко-католицькій церкві на Аскольдовій могилі у Києві.

Тризубий Стас за походженням був росіянином, народився в Алтайському краї РФ. Ще у дитинстві з батьками переїхав до Івано-Франківська. Є володарем Гран-прі фестивалю „Оберіг”. Автор відомих сатиричних пісень „Гуд бай, Компартіє!”, „Тато Карло”, „Мішел”, „Ангола”, „Глобус України”.