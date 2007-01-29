Казахстан пропонує Україні разом будувати новий НПЗ

Уряд Казахстану запропонував уряду України спільно побудувати новий нафтопереробний завод (НПЗ) потужністю 3 млн. тонн нафти на рік.

Про це повідомив Надзвичайний і Повноважний посол Казахстану в Україні Амангельди ЖУМАБАЄВ в інтерв`ю газеті "Дело".

«Ми зацікавлені в тому, щоб спільно з українською стороною створити НПЗ. Це особливо актуально у зв`язку з найближчим вступом України до СОТ», - пояснив А.ЖУМАБАЄВ.

Видання пише, що проект нового НПЗ стане одним із головних питань для обговорення під час візиту до України Президента Казахстану Нурсултана НАЗАРБАЄВА. Його прибуття до Києва заплановане на 2 лютого 2007 року.

У прес-службі Міністерства палива та енергетики України газеті підтвердили, що казахська сторона передала пропозицію про спільний інвестпроект. «Інвестиції до України ми вітаємо. Але держава не братиме участь у будівництві цього заводу. Наша позиція - це повинен бути недержавний комерційний проект», - зазначив завідуючий сектора по взаємовідносинах зі ЗМІ Мінпаливенерго Михайло ГРИЩЕНКО.

На думку експертів, для будівництва нового НПЗ необхідно два роки й близько 8 млрд. дол. Вони припускають, що новий НПЗ буде орієнтований у першу чергу на ринки Європи.

Довідка УНІАН. В Україні працюють шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51,11 млн. тонн нафти на рік. Три НПЗ, включаючи Одеський НПЗ ("Лукойл"), Лисичанський (ТНК-ВР) і Кременчуцький ("Татнефть"), за даними Антимонопольного комітету України, контролюють 66% українського ринку бензинів і 51% ринку дизельного палива.

На сьогодні два НПЗ - Херсонський і Одеський знаходяться на реконструкції.

За даними експертів ринку, після завершення модернізації Лисичанського, Одеського і Херсонського НПЗ в Україні може виникнути профіцит нафтопереробних потужностей.