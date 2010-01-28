У Донецьку впіймали на хабарі двох співробітників облКРУ

Прокуратурою Донецька порушено кримінальну справу щодо двох співробітників Контрольно-ревізійного управління України у Донецькій області, які одержали хабар у розмірі 50 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, кримінальну справу порушено за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України (отримання хабара). Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном до трьох років і з конфіскацією майна.

У цій справі триває досудове слідство.