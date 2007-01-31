Інтерівцям запропонували почати все з початку

Власники, керівництво та трудовий колектив телеканалу "Інтер" провели офіційні переговори.

За словами джерел, на зустрічі були присутні керівники структурних підрозділів, працівники інформаційно-аналітичної служби у повному складі, а також усі члени правління і один із акціонерів Валерій Хорошковський.

Під час переговорів Хорошковський визнав, що у конфлікті між колективом і менеджментом каналу винними були обидві сторони, тому закликав "оскільки треба далі працювати і розвиватися – усе почати з чистого аркушу".

При цьому він пообіцяв, що до кінця поточного тижня усім працівникам каналу буде виплачено зарплату та премії у повному обсязі, а до 15 березня будуть прийняті рішення щодо структурних змін на каналі.

"Я гарантую, що жодну людину не буде звільнено не по закону", - заявив Хорошковський.

Також він доручив генпродюсеру каналу Ганні Безлюдній у двотижневий термін визначитися із розподілом функціональних обов`язків працівників, після чого можна буде визначатися з умовами нової трудової угоди.

За словами джерела, станом на 16.30 "відпрацьовується спільна заява менеджменту та трудового колективу до ЗМІ, яку буде оприлюднено найближчими годинами".

Джерело додало, що на 15 березня призначено конференцію трудового колективу з членами правління.

Українська правда