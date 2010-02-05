Експерти назвали причини смерті Бріттані Мерфі

Бріттані Мерфі померла в результаті нещасного випадку. Про це у четвер, 4 лютого, розповіли коронери Лос-Анджелеса. Як повідомляє AFP, причиною зупинки серця актриси стало багатократне передозування лікарських препаратів на тлі пневмонії та залізодефіцитної анемії.

Представник коронерів в інтерв`ю Associated Press відмовився повідомити, які саме ліки викликали смерть актриси, проте повідомив, що всі вони відпускаються за рецептом.

Повний звіт про розтин тіла Мерфі буде представлений за два тижні, пише Los Angeles Times.

Раніше багато ЗМІ повідомляли про те, що смерть актриси, очевидно, була викликана вживанням медичних препаратів або наркотиків.

В той же час вдівець Бріттані Мерфі Саймон Монджак (Simon Monjack) звинуватив у смерті своєї дружини кінокомпанію Warner Brothers. За його словами, серцевий напад у Мерфі міг трапитися через переживання, пов`язані з тим, що незадовго до цього Warner Brothers не дала актрисі роль у продовженні мультфільму Happy Feet.

Голлівудська актриса Бріттані Мерфі померла в неділю, 20 грудня, в Лос-Анджелесі. Виявивши бездиханне тіло актриси, її мати викликала швидку, проте лікарям не вдалося врятувати Мерфі.

Повідомлялося також, що в будинку Мерфі були знайдені численні упаковки з ліками, серед яких були знеболюючі і психотропні препарати.

Лента.ру