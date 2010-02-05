Перед ЦВК заборонили паркувати автомобілі
17:06, 05 лютого 2010Суспільство
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Оголосили тільки "своїм"
До 17 лютого на площі перед Центральною виборчою комісією України заборонено залишати автомобілі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у приміщенні ЦВК було оголошено по внутрішньому гучномовцю.
Зокрема, паркування автомобілів буде заборонена із сьогоднішнього дня з 18.00 і до 17 лютого на час проведення повторного голосування з виборів Президента України
Власників автомобілів попросили забрати свої авто. В іншому випадку вони будуть примусово евакуйовані.
У цей період заїжджати на територію перед приміщення ЦВК можна буде лише працівникам комісії та особам, які мають безпосереднє відношення до роботи ЦВК.
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