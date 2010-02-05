Перед ЦВК заборонили паркувати автомобілі

До 17 лютого на площі перед Центральною виборчою комісією України заборонено залишати автомобілі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у приміщенні ЦВК було оголошено по внутрішньому гучномовцю.

Зокрема, паркування автомобілів буде заборонена із сьогоднішнього дня з 18.00 і до 17 лютого на час проведення повторного голосування з виборів Президента України

Власників автомобілів попросили забрати свої авто. В іншому випадку вони будуть примусово евакуйовані.

У цей період заїжджати на територію перед приміщення ЦВК можна буде лише працівникам комісії та особам, які мають безпосереднє відношення до роботи ЦВК.